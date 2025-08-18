Il Latina batte il Gubbio 1-0 nella prima di Coppa Italia. Bruno: “Sono soddisfatto”

LATINA – Buon esordio del Latina in Coppa Italia. I nerazzurri si sono imposti sul Gubbio per 1-0 grazie a un goal di Panniteri. Il via con il piede giusto per la nuova rosa agli ordini di mister Alessandro Bruno che si è detto soddisfatto: “Abbiamo giocato abbastanza bene e abbiamo saputo soffrire. I ragazzi mi fanno ben sperare per l’atteggiamento mostrato”, ha detto l’allenatore che non ha mancato di sottolineare i margini di miglioramento ancora possibili. Sugli spalti, al Francioni, c’erano poco più di mille tifosi.
Al prossimo turno di Coppa Italia il Latina Calcio 1932 troverà il Perugia. Esordirà invece in campionato domenica 23 agosto contro l’Atalanta U23.
IL TABELLINO –
Latina Calcio 1932 1 – 0 Gubbio
Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Porro (80’ Vona), Scravaglieri (75’ Farneti), Calabrese, Ekuban, Pace (80’ Regonesi), Marenco K, De Ciancio, Parodi, Pannitteri (75’ Di Giovannantonio), Quieto (67’ Ciko). ALL: Bruno. A disp: Basti, Giora, Catasus, De Fraia, De Marchi, Di Giulio, Lobianco.
Gubbio: Bagnolini, Tentardini (78’ Podda), Di Bitonto (67’ Signorini), Rosaria, Di Massimo (58’ Tommasini), Fazzi, Bruscagin, Spina, Zallu, Costa (67’ Minta), Niang (58’ Hraiech). ALL: Di Carlo. A disp: Krapikas, Baroncelli, Carraro, Ghirardello, Conti.
Arbitro: Andrea Palmieri di Brindisi
Assistenti: Luca Chianese e Giovanni Ciannarella di Napoli
IV Uomo: Simone Gavini di Aprilia
Marcatori: 40’ Pannitteri (L)
Ammoniti: 7’ Parodi (L), 66’ Calabrese (L), 78’ Signorini (G), 83’ De Ciancio (L)
Angoli: Latina Calcio 1932 1 – 5 Gubbio
Note: 1043 spettatori di cui 25 ospiti.