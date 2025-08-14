Nuove maglie per il Latina: addio bande nerazzurre, domina il Leone Alato

LATINA – Sono state presentate le nuove maglie del Latina Calcio 1932 e non tutti i tifosi hanno gradito la scelta, soprattutto per il deciso addio alle tradizionali bande nerazzurre. Resta invece la scritta Pax Tibi Marce, Evangelista Meus, omaggio a San Marco patrono di Latina. Tre le alternative che si vedranno in campo:

La maglia Home, “Maglia Bandiera”, dove le tradizionali strisce lasciano spazio al Leone Alato che domina su tutta la divisa.

Le maglie Away e Third invece prendono ispirazione dagli elementi decorativi di due bandiere storiche, custodite nell’archivio di Venezia. “La prima trae ispirazione dai motivi floreali di origine orientale presenti nella storica Bandiera di San Marco, simbolo dell’incontro tra culture e della raffinatezza artistica veneziana. La Third, nelle eleganti tinte rosso porpora e oro, è un chiaro tributo nei colori e nelle forme alle leggendarie fiamme dorate, segno distintivo della Bandiera di San Marco simbolo di forza e di giustizia”, spiegano dal Club.

Come dicevamo, i tifosi non sono tutti convinti e riassumono il pensiero di tanti le parole di uno storico tifoso di 59 anni iscritto al Club ultras Sante Palumbo. Qui riportiamo un estratto della sua lettera aperta.

“Scrivo in qualità di tifoso che segue le vicende del Latina Calcio da oltre quarant’anni e di socio del più antico Club di tifosi del Latina. Le maglie del Latina, pur variando negli anni per sfumatura d’azzurro o ampiezza delle bande, hanno sempre rispettato la tradizione neroazzurra. La più iconica, a mio avviso, resta la bianca con due bande trasversali neroazzurre, che ricordava quelle sudamericane, su tutte la nazionale del Perù.

Oggi, invece, la prima maglia presentata per la nuova stagione mi spinge a intervenire. Il grande leone stilizzato, pur forse pensato per ragioni di marketing, stravolge la nostra identità. Una simile soluzione può andar bene per una maglia celebrativa, non per sostituire la classica casacca a strisce verticali neroazzurre, simbolo e bandiera che unisce generazioni di tifosi.

La maglia non è un semplice capo d’abbigliamento: è un legame emotivo, come una madre, che non può essere sacrificato sull’altare di un’idea malintesa di mercato. Se si vuole sperimentare, lo si faccia con la seconda e la terza maglia, non con quella che rappresenta la nostra storia.

Gli antichi dicevano: est modus in rebus. Qui, la misura è stata ampiamente superata. Per questo, da tifoso, confido che alla prima di campionato torni la nostra vera maglia neroazzurra.

Forza Latina”.