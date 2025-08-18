“In Residenza / In Transito” al museo Cambellotti la seconda edizione della mostra

Torna al museo civico Duilio Cambellotti di Latina, dal 26 agosto al 21 settembre, la mostra “In Residenza / In Transito”, secondo appuntamento del programma internazionale Apollo Painting School. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il liceo artistico statale “Michelangelo Buonarroti” di Latina, l’associazione culturale inglese “Apollo Painting School” di Manchester e l’Amministrazione comunale di Latina, con l’obiettivo di offrire ad artisti emergenti italiani e internazionali un’esperienza di residenza e la possibilità di esporre le opere realizzate nei laboratori del liceo.

L’accesso alla mostra, ospitata nelle sale del Cambellotti, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Il vernissage è in programma martedì 26 agosto dalle 17 alle 19.

«La seconda edizione di questo programma culturale conferma l’impegno delle istituzioni nel promuovere l’arte contemporanea come occasione di crescita per giovani talenti emergenti e per il territorio», ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano, che ha sostenuto con forza l’iniziativa anche in qualità di assessore alla Cultura.

Il progetto è il risultato di un percorso di apprendimento alternativo rivolto a giovani pittori, sviluppato tra giugno e luglio negli Ardwick Studios di Manchester e proseguito ad agosto nei laboratori del liceo artistico di Latina. L’obiettivo è riportare l’arte nei luoghi della comunità, riconoscendo valore a territori capaci di accogliere nuove visioni e sperimentazioni, scegliendo di operare lontano dai grandi circuiti internazionali: Manchester invece di Londra, Latina invece di Roma.

All’organizzazione partecipano, con diversi ruoli, la dirigente scolastica Anna Rita Leone, la direttrice del museo Cambellotti Antonia Lo Rillo, che cura la mostra con Alice Amati, insieme agli artisti e co-fondatori della Apollo Painting School Louise Giovanelli e Ian Hartshorne, con Lorella Battisti, docente del liceo, coordinatrice della residenza.

Gli artisti partecipanti sono: Mirko Censori (Latina, 2007); Catherine Chen (San Jose, 1993); Gioia De Nardis (Latina, 2007); Olivia Margaret Frances (Nuova Zelanda, 1997); Nora Hreb (Svezia, 2002); Jamie Kirk (Regno Unito, 1995).

Fondata nel 2023, la Apollo Painting School è una realtà non profit che si ispira a modelli internazionali come Skowhegan, Black Mountain College e Turps Banana, con l’obiettivo di offrire percorsi formativi accessibili ai pittori emergenti, indipendentemente dal background personale, favorendo lo scambio culturale tra le istituzioni artistiche del Regno Unito e dell’Italia nell’era post-Brexit.