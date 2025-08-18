L’arena del Circolo Cittadino riapre dopo i lavori: si parte il 22 agosto con “The Beatles Night”

Dopo un periodo di chiusura dovuto ai lavori sul palazzo adiacente, l’arena del Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina torna finalmente agibile e riapre le sue porte con una rassegna di eventi estivi. Il primo appuntamento in calendario è fissato per venerdì 22 agosto con “The Beatles Night”, serata dedicata alla storica band di Liverpool a cura di Marcello De Dominicis e Alessandro Lungarini.

Il programma prenderà il via alle ore 19 con l’inaugurazione della mostra “The Beatles yesterday and today – Memorabilia della Beatlemania”, che raccoglie cimeli e curiosità legate al mito dei Fab Four.

Alle 21 spazio all’approfondimento con la presentazione del volume “Rock Memories, Volume Terzo” del giornalista Maurizio Baiata, protagonista anche di una conversazione con il pubblico incentrata sull’universo Beatles.

Gran finale alle 21.30 con il concerto dei “The Beat Brothers”: Antolenno Ripepi, Diego Magnani, Flavio De Novellis e Bruno Visentin – musicisti noti negli ambienti delle tribute band – porteranno sul palco i brani più iconici della discografia del quartetto inglese.

La riapertura dell’arena segna così l’avvio di una nuova stagione culturale per il Circolo Cittadino di Latina, all’insegna della grande musica internazionale.