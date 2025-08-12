Incendio a Roccasecca dei Volsci, il ringraziamento della sindaca e l’impegno delle forze dell’ordine

Ancora fiamme sulla montagna di Roccasecca dei Volsci. Due giorni difficili, ma vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale, volontari e cittadini sono in prima linea per domare l’incendio che ha minacciato case e aziende agricole. Un grazie speciale arriva dalla sindaca Barbara Petroni alla colonna mobile della Protezione civile dell’Emilia Romagna e agli operatori di elicotteri e canadair, che stanno lavorando senza sosta. L’emergenza è resa più difficile dalla scarsità di mezzi aerei, impegnati sul Vesuvio.

“A memoria d’uomo non ricordo un incendio tanto grave, violento e spaventoso – ha scritto la prima cittadina sul gruppo Facebook dedicato alle notizie del comune lepino – Le fiamme hanno lambito abitazioni, minacciato vite umane e distrutto ettari di natura preziosa. È un evento che rimarrà impresso nei cuori di chi ha vissuto queste drammatiche ore”.

Nonostante tutto, la comunità è unita e determinata a non arrendersi. La sindaca denuncia un atto doloso all’origine del rogo, chiedendo tolleranza zero per chi danneggia il territorio. Ora si conta il danno e si guarda al futuro con la speranza che simili tragedie non si ripetano.