Incendio al Monte della Bufala sotto controllo grazie all’intervento coordinato delle squadre

Aggiornamento sull’incendio al Monte della Bufala, tra i comuni di Bassiano e Sermoneta: da ieri sera un grave incendio sta distruggendo ettari della macchia mediterranea fino all’area Casai, lungo la strada per le Casermette, mettendo a rischio alcune abitazioni. L’aggiornamento dalla sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli che racconta in un post che durante la notte, insieme ai Carabinieri e a diverse squadre dei vigili del fuoco e Protezioni Civili è intervenuta personalmente per contrastare le fiamme, che minacciavano case, e per mettere in sicurezza persone, abitazioni e animali. “Grazie all’impegno instancabile e al coordinamento di tutti, la situazione è attualmente sotto controllo – scrive la prima cittadina – Questa mattina sono entrati in azione due Canadair e l’elicottero regionale per spegnere gli ultimi focolai”.