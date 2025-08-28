Incendio a Sperlonga e Gaeta, a ridosso della Flacca: bruciano gli Aurunci

SPERLONGA – Uno spaventoso incendio partito nel primo pomeriggio da Sperlonga sta devastando i Monti Aurunci. Le fiamme sono divampate sul monte Torrione visibili anche a molta distanza dal mare e si sono velocemente estese verso Gaeta bruciando una grossa porzione di macchia.

Una vera e propria emergenza: il rogo va avanti da ore ormai alimentato dal forte vento che soffia lungo la costa da questa mattina. In zione Vigili del fuoco e protezione civile anche con i mezzi aerei sono al lavoro per domare le fiamme. Il fumo sta rendendo scarsa la visibilità nella zona e ci sono punti in cui le fiamme si stanno avvicinando pericolosamente alla spiaggia, alla Flacca e a zone abitate.

Solo ieri un vasto incendio di vegetazione era divampato nel territorio di Priverno. Il rogo ha interessato in particolare la zona di via Casale, in località Maccalè con un bilancio pesantissimo di 50 ettari di vegetazione distrutti dal fuoco.