Tiziano Ferro cambia etichetta e passa a Sugar. E già si parla di Sanremo

LATINA – “Tiziano Ferro in Sugar! Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio”. Con queste parole il Ceo della casa discografica, Filippo Sugar annuncia l’ingresso di Tiziano Ferro nel roster della casa discografica dopo “rapporto di lunga data, che negli anni ci ha reso co-editori di molte delle sue straordinarie opere”.

E’ anche la conferma che la pop star di Latina sta lavorando a nuovi brani. “Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro. Insieme possiamo scrivere il nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona tutti, in Italia e nel mondo. Si parte!”, ha aggiunto Filippo Sugar.

E già si parla di Sanremo 2026.