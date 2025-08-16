Ponza, controlli di Ferragosto: i Carabinieri pattugliano le zona della Movida

Controlli straordinari nel territorio di Ponza. Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio sulla fascia costiera dell’isola finalizzato soprattutto alla prevenzione dell’attività di spaccio, con particolare riferimento alle zone della “movida”. Nello specifico sono stati predisposti servizi di pattugliamento, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controlli: 21 veicoli, identificate 54 persone di cui 8 gravati da precedenti di polizia e 4 imbarcazioni.