IL PEDALO’ RISCHIA DI AFFONDARE, SALVATI 3 BAGNANTI A GAETA

Il pedalò rischiava di affondare con a bordo due adulti ed una bambina di 10 anni. Paura questa mattina a Gaeta dove la Guardia Costiera di Gaeta è stata allertata per un’emergenza nelle acque antistanti le grotte di Tiberio. La Sala Operativa della Guardia Costiera ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, disponendo l’impiego di due motovedette per un tempestivo intervento. Prima dell’arrivo dei mezzi militari, un’unità da diporto condotta da un imprenditore locale, che si trovava in prossimità dell’area ed è prontamente intervenuta, riuscendo a trarre in salvo le tre persone che successivamente, sono state messe in sicurezza dalla Guardia Costiera, che li ha portati a terra.

La Guardia Costiera di Gaeta rinnova l’invito a tutti i diportisti a prestare sempre massima attenzione alle condizioni di sicurezza e a contattare il numero di emergenza 1530 per qualsiasi situazione di pericolo in mare.