ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cittadinanza attiva

Latina, nuovo patto di collaborazione per il parco Giulia Alicandro

parco alicandro

L’amministrazione comunale di Latina ha approvato un nuovo patto di collaborazione per la cura e la manutenzione del parco Giulia Alicandro, situato tra via Veio e via Tuscolo. L’iniziativa nasce dalla proposta di Gennaro Ciaramella e rappresenta un esempio di cittadinanza attiva finalizzata alla valorizzazione degli spazi urbani. L’accordo prevede la riqualificazione e il controllo dell’area verde e dello storico campo di calcetto, punto di riferimento per molte generazioni di giovani che negli anni hanno vissuto il parco come luogo di sport e socialità.

“Ringrazio Gennaro Ciaramella per la disponibilità dimostrata – ha dichiarato l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Andrea Chiarato –. Il parco Giulia Alicandro è un luogo simbolico per la comunità, e la sua manutenzione è un passo importante per restituirgli piena funzionalità. È una buona pratica che dimostra come la partecipazione attiva dei cittadini possa diventare un motore positivo di cambiamento, rafforzando il senso civico e l’amore per i beni comuni”.

Il patto di collaborazione viene così confermato come strumento prezioso per creare legami forti tra istituzioni e cittadini, nell’ottica di una gestione condivisa del patrimonio urbano.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto