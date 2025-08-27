Latina, nuovo patto di collaborazione per il parco Giulia Alicandro

L’amministrazione comunale di Latina ha approvato un nuovo patto di collaborazione per la cura e la manutenzione del parco Giulia Alicandro, situato tra via Veio e via Tuscolo. L’iniziativa nasce dalla proposta di Gennaro Ciaramella e rappresenta un esempio di cittadinanza attiva finalizzata alla valorizzazione degli spazi urbani. L’accordo prevede la riqualificazione e il controllo dell’area verde e dello storico campo di calcetto, punto di riferimento per molte generazioni di giovani che negli anni hanno vissuto il parco come luogo di sport e socialità.

“Ringrazio Gennaro Ciaramella per la disponibilità dimostrata – ha dichiarato l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Andrea Chiarato –. Il parco Giulia Alicandro è un luogo simbolico per la comunità, e la sua manutenzione è un passo importante per restituirgli piena funzionalità. È una buona pratica che dimostra come la partecipazione attiva dei cittadini possa diventare un motore positivo di cambiamento, rafforzando il senso civico e l’amore per i beni comuni”.

Il patto di collaborazione viene così confermato come strumento prezioso per creare legami forti tra istituzioni e cittadini, nell’ottica di una gestione condivisa del patrimonio urbano.