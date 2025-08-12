Terracina, picchia la compagna, le telecamere lo riprendono: arrestato anche se lei non denuncia

TERRACINA – Lei non denuncia le violenze e i maltrattamenti, ma il compagno violento viene arrestato ugualmente grazie a una cittadina che chiama il 112 e alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. I fatti a Terracina dove un uomo aveva colpito la compagna con un pugno in pieno volto mentre erano per strada in una traversa del lungomare di Terracina. Poi, i due sono saliti in auto e si sono allontanati, ma sconvolta una persona che aveva assistito alla scena hanno chiamato il 112 raccontando l’episodio. Sul posto è arrivata polizia che grazie alle descrizioni fornite ha prima rintracciato lui a bordo dell’auto vista allontanarsi poco prima e poi la donna che nel frattempo era stata portata al pronto soccorso da un’autombulanza del 118. Non è stato difficile agli agenti scoprire che, all’indirizzo della coppia c’erano stati diversi interventi delle pattuglie per altri episodi di violenza e che, in un’altra circostanza la donna era stata refertata per un trauma facciale con frattura delle ossa del naso. La scientifica ha inoltre rilevato in casa della coppia diverse tracce ematiche.

Nonostante tutto, la vittima non ha voluto sporgere denuncia, ma l’uomo è stato arrestato ugualmente grazie alle immagini che hanno ripreso l’ultimo pestaggio, quello avvenuto nei pressi del lungomare. Ora si trova nel carcere di Latina.