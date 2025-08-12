Lite nel parcheggio ex Avir, grave l’anziano spinto a terra da un 46enne

GAETA – Restano gravi le condizioni dell’uomo di 82 anni aggredito nel pomeriggio di ieri mentre era in auto nel parcheggio ex Avir a Gaeta dove aveva avuto un diverbio per futili motivi di precedenza con un uomo di 46 anni di origini campane poi identificato dalla polizia e denunciato per lesioni e omissione di soccorso. Quest’ultimo, sceso da un’auto su cui si trovavano anche la moglie e i figli, ha rotto con un pugno il finestrino dell’auto su cui si trovava l’anziano che a quel punto è sceso, poi lo ha spinto a terra facendogli battere la testa sull’asfalto, quindi si è allontanato. Sono scattati i soccorsi e l’82enne è stato soccorso e trasferito al Dono Svizzero di Formia in codice rosso. L’intera sequenza è stata ripresa dalle videocamere del parcheggio.

“Non entro nelle dinamiche e nelle responsabilità di quanto accaduto ieri in un’area centrale della città, con forze dell’ordine e magistratura che stanno assolvendo con competenza e professionalità ai loro compiti. Ma consentitemi di dire che la violenza non è mai la soluzione, specialmente per motivi come una controversia legata alla viabilità, quali una precedenza, un parcheggio – dichiara il sindaco Cristian Leccese – È fondamentale che ognuno si impegni a risolvere ogni cosa attraverso il dialogo e il rispetto, mantenendo la nostra città un luogo sicuro e sereno per tutti. Ed è altrettanto fondamentale che la città rimanga un esempio di convivenza pacifica, e che la sicurezza e la serenità dei cittadini siano al primo posto. Il mio basta è anche alle risse ed ai comportamenti violenti e incivili. Condanno con forza quanto avvenuto ieri, essendo inammissibile oltretutto da ospiti del nostro territorio macchiare la tranquillità della città, facendola anche balzare alle cronache per fatti e comportamenti lontani anni luce dalla nostra quotidianità. Chiunque pensi di poter agire in questo modo, resti assolutamente nelle proprie località di residenza. Mi si perdoni lo sfogo, frutto dello sgomento, dell’indignazione ed anche rabbia per un grave episodio che segna profondamente ed in maniera negativa questi giorni dedicati alle vacanze. Il mio pensiero in questo momento va alla persona, un anziano, che ieri ha riportato gravi conseguenze e che auguro, con l’aiuto del Signore, di cuore possa ristabilirsi.”