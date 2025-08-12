Incendi, è di nuovo emergenza sulle colline di Bassiano: canadair in azione

BASSIANO – E’ ripreso con il vento del pomeriggio, in particolare sul versante di Bassiano, l’incendio che ha tenuto impegnati vigili del fuoco e protezione civile per tutta la notte sul Monte della Bufala al confine con Sermoneta. La situazione sembrava tornata sotto controllo dopo ore di lavoro e molti ettari di macchia mediterranea distrutti, ma le fiamme hanno ripreso vita e i canadair della protezione civile regionale hanno ripreso a caricare acqua nel mare antistante il Lido di Latina.

C’è stata un a grande mobilitazione per far fronte alle fiamme con le protezioni Civili di Sermoneta, Norma, Sezze, Roccagorga, Velletri e Cisterna, e a tantissimi cittadini che si sono dati da fare.