Torna la tradizionale Processione di Maria Stella Maris:

LATINA – Il prossimo 15 agosto si terrà la tradizionale Processione di Maria Stella Maris, a cura della Parrocchia Stella Maris, nell’ambito della rassegna “Latina Estate 2025” promossa dal Comune di Latina. L’evento rappresenta un momento molto atteso dalla comunità locale e dai tanti turisti presenti sul litorale nel giorno di Ferragosto, unendo spiritualità e tradizione popolare.

La giornata si articolerà in due momenti distinti. Alle ore 15.30 avrà inizio la processione via terra: la statua della Madonna partirà dal piazzale della Chiesa Stella Maris per percorrere le seguenti strade: via Capraia, strada Lungomare, via Casilina Sud/Nord, strada Litoranea verso Borgo Grappa, via Randa, via Velaccio, viale Antonio Pennacchi, strada Lungomare, via Capraia, con ritorno alla chiesa. Durante il passaggio della Madonnina, i residenti che lo desiderano potranno accoglierla preparando piccoli altarini lungo il percorso. A seguire, sarà officiata dal vescovo Mariano Crociata la Santa Messa. Alle ore 19.30 avrà inizio la processione via mare: dal porto canale di Rio Martino fino a Foce Verde, le imbarcazioni accompagneranno la statua di Maria Stella Maris lungo la costa, in un suggestivo corteo marino, che unirà simbolicamente terra e mare nella devozione.

“Questa processione rappresenta un appuntamento immancabile dell’estate pontina, che unisce la dimensione religiosa alla valorizzazione del nostro litorale e delle sue tradizioni – ha dichiarato l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco –. È un momento di comunità, di condivisione e di identità, che ogni anno richiama centinaia di persone e rafforza il legame tra i cittadini, la fede e il territorio. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai commercianti che ogni anno contribuiscono a rendere questa festa spettacolare e a tutte le forze dell’ordine che hanno deciso di collaborare con i propri mezzi nautici, certo che sarà un’edizione meravigliosa. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai commercianti e ai cittadini, che ogni anno contribuiscono a rendere questa festa spettacolare e a tutte le forze dell’ordine che hanno deciso di collaborare con i propri mezzi nautici e non solo, certo che sarà un’edizione meravigliosa”.

“Celebrando la solennità dell’assunzione della Beata Vergine Maria a Ferragosto – afferma Padre Jerome Niyongabo, parroco di Stella Maris – noi ci rallegriamo e ringraziamo il nostro Dio che ci ha dato una Madre, Stella del Mare e Stella di Speranza. Vi aspettiamo il 15 agosto per le processione a terra e in mare con la Statua della Madonna Stella Maris e per la Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Mariano Crociata alle ore 19. Vorrei, a nome della parrocchia, ringraziare il nostro Sindaco e tutta l’amministrazione del nostro Comune di Latina, e in modo speciale l’assessorato al Turismo che ci hanno accompagnato in tutte le preparazioni. Ringrazio tutti i parrocchiani amici di Stella Maris che prendono il loro tempo e mezzi per preparare bene la festa della Madonna”.