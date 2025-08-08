Sulla spiaggia si Sabaudia nate 23 Caretta Caretta e a Passoscuto nuovo nido

SABAUDIA – “Lieti eventi” sulle spiagge del Lazio. Quella appena trascorsa, infatti, potrebbe essere definita la “notte delle tartarughe”. Mentre a Sabaudia si schiudevano le prime uova della stagione, a Passoscuro, nel Comune di Fiumicino, una “Caretta caretta” deponeva le proprie uova sulla spiaggia.

Nel caso di Sabaudia, 109 uova erano state deposte a metà giugno e, da allora, grazie al personale della Rete regionale TartaLazio, che si occupa, per la Regione, del monitoraggio di questa specie protetta sin dal 2016, i ricercatori hanno atteso la nascita delle piccole tartarughe. Per ora sono nati 23 esemplari, e altri sono attesi per le prossime notti.

La scorsa notte, quasi a chiusura della stagione di deposizione, una tartaruga ha creato il proprio nido poco a nord di Roma, sulla spiaggia di Passoscuro all’interno dello stabilimento Nautin Club. A scoprirlo, Yuri, un ragazzo che si trovava sulla spiaggia. Anche qui, allertati dalla Capitaneria di Porto, i ricercatori sono intervenuti per mettere in sicurezza quello che è il diciannovesimo nido della stagione: un vero record rispetto agli anni precedenti.

Grazie alla collaborazione dei gestori e del personale dello stabilimento balneare, questa volta si è deciso di non “traslocare” le uova, come è stato necessario fare in altre occasioni per rimediare a nidificazioni su spiagge che non offrivano sufficienti garanzie per lo sviluppo degli embrioni e la nascita dei piccoli. In questo caso la spiaggia è molto ampia e mamma tartaruga ha deposto le uova abbastanza lontano dal mare.

La schiusa di queste uova è prevista tra 55-60 giorni circa.