Ultrà denunciati, cinque per l’aggressione di Aprile, altri due perché trovati con una mazza

LATINA – Cinque ultras del Latina Calcio sono stati colpiti da Daspo dopo l’aggressione a un giocatore avvenuta lo scorso aprile, al termine della partita contro il Trapani. Gli investigatori hanno ricostruito l’episodio, quando un gruppo di tifosi organizzò un vero e proprio agguato, danneggiando l’auto del calciatore e colpendolo fisicamente. Due dei destinatari, già recidivi, non potranno accedere agli stadi per cinque anni e avranno l’obbligo di firma in Questura durante le partite del Latina. Per gli altri tre il divieto avrà durata di tre anni.

Altri due ultras del Latina Calcio sono stati denunciati, di cui uno minorenne, perchè trovati in possesso di una mazza da baseball nei pressi dello stadio comunale di Sezze. L’episodio è avvenuto in occasione della partita di Coppa Italia Dilettanti tra la squadra locale e il Terracina ASD, tifoseria storicamente rivale di quella pontina. L’intervento della Digos della Questura di Latina è scattato quanto i poliziotti hanno notato i due soggetti muoversi con atteggiamenti sospetti. Fermati per un controllo, non hanno saputo giustificare il possesso della mazza da baseball, subito sequestrata. I ragazzi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere.