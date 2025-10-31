A Latina orari di apertura del cimitero dedicati e potenziato il trasporto

LATINA – In occasione del Giorno di tutti i Santi e del Giorno della Commemorazione dei Defunti, al cimitero di Latina ci saranno orari di apertura dedicati, oltre a corse del servizio di trasporto pubblico aggiuntive

Il primo novembre, alle ore 10, il trombettista dei bersaglieri suonerà il silenzio in onore dei bersaglieri defunti presso il Monumento dei Caduti del cimitero. Alle ore 15 è prevista la messa solenne nella Chiesa dell’Ipogeo. Il 2 novembre, invece, la santa messa si terrà alle ore 11.30 presso la Chiesa dell’Ipogeo

L’amministrazione comunale e la società CSC hanno potenziato il trasporto pubblico mediante un servizio speciale di collegamento con il cimitero