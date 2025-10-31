Borgo Fantasma(ria)! La festa di Halloween a Borgo Santa Maria

LATINA – Borgo Santa Maria si prepara ai festeggiamenti per Halloween e dalle 18.00 si trasformerà in un BORGO FANTASMA(RIA)! Una serata per grandi e piccoli, tra palloncini spaventosi, selfie mostruosi, dolcetti, musica e tanto divertimento! Ma soprattutto… sarà una festa da vivere insieme, come comunità, come cittadini che amano ritrovarsi, condividere e divertirsi. Quest’anno l’evento ha avuto un grande supporto da parte dell’amministrazione per l’organizzazione della festa viste le difficoltà e l’isolamento che il borgo vive dalla dalla scorsa estate a causa della chiusura del ponte di cui si attende a breve la riapertura a senso unico alternato. Quest’anno per borgo Santa Maria dunque la festa assumerà un significato particolare perché coinciderà con l’uscita dall’isolamento forzato del borgo. La Notte arancione andrà avanti anche in serata con la band Nero01(zerouno)