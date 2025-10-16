Al teatro D’Annunzio al via la Stagione di Danza con Vis Motrix

LATINA – Prende il via venerdì’ 17 ottobre al teatro D’Annunzio di Latina, la stagione di Danza sostenuta da Comune di Latina e ATCL. Alle 21 sarà in scena Vis Motrix, della compagnia tedesca CocoonDance che esplora il rapporto tra uomo e macchina con i danzatori che “sembrano venire da un altro mondo, si muovono nello spazio e si fondono in un organismo, un misto fra un essere umano e una macchina creando così un potere ipnotico a cui nessuno può scappare”.

Sul palco spinti da una “forza motrice” ci saranno Fa-Hsuan Chen, Martina De Dominicis, Anna Kempin, Margaux Dorsaz, di Fa-Hsuan Chen, Martina De Dominicis, Tanja Marín Friðjónsdóttir, Susanne Schneider, per la coreografia di Rafaële Giovanola, nominato “Miglior coreografo per la danza contemporanea 2024” da Danza&Danza.

Lo spettacolo, nell’ambito di TenDance è in collaborazione con Théâtre du Crochetan Monthey, Malévoz Quartier Culturel, Ringlokschuppen Ruhr Mülheim, Theater im Ballsaal Bonn, fondato da Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Bundesstadt Bonn e nell’ambito del programma di residenza Théâtre-ProVS, Le Conseil de la Culture Etat du Valais, La Loterie Romande, , che inaugurerà, venerdì 17 ottobre, la stagione teatrale di danza del Teatro D’Annunzio.