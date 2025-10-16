ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

17 ottobre

Al teatro D’Annunzio al via la Stagione di Danza con Vis Motrix

Diretto dal coreografo Rafaele Giovanola, lo spettacolo si svolge nell'ambito di Tendance

LATINA – Prende il via venerdì’ 17 ottobre al teatro D’Annunzio di Latina, la stagione di Danza sostenuta da Comune di Latina e ATCL.  Alle 21 sarà in scena Vis Motrix, della compagnia tedesca CocoonDance che esplora il rapporto tra uomo e macchina con i danzatori che “sembrano venire da un altro mondo, si muovono nello spazio e si fondono in un organismo, un misto fra un essere umano e una macchina creando così un potere ipnotico a cui nessuno può scappare”.

Sul palco spinti da una “forza motrice”  ci saranno Fa-Hsuan Chen, Martina De Dominicis, Anna Kempin, Margaux Dorsaz, di Fa-Hsuan Chen, Martina De Dominicis, Tanja Marín Friðjónsdóttir, Susanne Schneider, per la coreografia di Rafaële Giovanola, nominato “Miglior coreografo per la danza contemporanea 2024” da Danza&Danza.

Lo spettacolo, nell’ambito di TenDance è in collaborazione con Théâtre du Crochetan Monthey, Malévoz Quartier Culturel,  Ringlokschuppen Ruhr Mülheim, Theater im Ballsaal Bonn, fondato da Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Bundesstadt Bonn e nell’ambito del programma di residenza Théâtre-ProVS, Le Conseil de la Culture Etat du Valais, La Loterie Romande, , che inaugurerà, venerdì 17 ottobre, la stagione teatrale di danza del Teatro D’Annunzio.

