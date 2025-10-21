Alessio Boni apre la Stagione di prosa del Teatro D’Annunzio con “Iliade-Il gioco degli Dei”











LATINA – Alessio Boni apre la Stagione di prosa del Teatro D’Annunzio di Latina con Iliade -Il gioco degli dèi di Francesco Niccolini, liberamente ispirato all’Iliade di Omero. L’appuntamento – di Comune di Latina e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio – andrà in scena mercoledì 22 ottobre (alle 21) con una regia a più mani alla quale hanno lavorato l’attore protagonista insieme con Roberto Aldorasi, e Marcello Prayer. Coprotagonista in scena Antonella Attili.

In questa versione “Iliade canta di un mondo in cui l’etica del successo non lascia spazio alla giustizia e gli uomini non decidono nulla”, ma sono strumenti nelle mani degli dèi “in una lunga e terribile guerra senza vincitori né vinti”. Ma arriverà il momento in cui l’umanità dovrà fare i conti con il peso delle proprie decisioni.

In scena anche: Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer.

Alla vigilia dello spettacolo, Alessio Campanelli ne ha parlato su Radio Immagine con i due protagonisti Alessio Boni e Antonella Attili scoprendo che in questa versione l’Iliade ci racconta anche il presente.

“Sei anni fa eravamo in una trattoria toscana e sentivamo una sorta di energia negativa, di decadenza dell’Occidente. Così abbiamo ripreso un caposaldo della letteratura occidentale per far capire che cosa facevano allora la tracotanza, la superbia, il capriccio degli Dei che si divertivano a tirare le redini dei poveri eroi mortali e a fare la guerra, fino a quello che è stato forse il primo genocidio messo su pergamena da Omero. Sei anni fa non avremmo mai immaginato però che avremmo assistito davvero a un genocidio”, spiega Boni.

“La nostra riscrittura scenica parte da un gioco – spiega Attili che veste i panni di una guerrafondaia Era – : gli dei un po’ annoiati dall’eternità si ritrovano su una spiaggia deserta e l’unica possibilità che hanno di riaccendere il fuoco delle loro passioni è rievocare le gesta che li hanno resi immortali”.

Teatro Comunale D’Annunzio: viale Umberto I n. 43 – Latina

Botteghino del teatro: aperto giovedì e venerdì ore 16-19; sabato ore 10-13 e 16-19

E nei giorni di spettacolo da 1 ora prima

Biglietti online su ticketone.it

Info: 0773 652642; teatrodannunziolatina@gmail.com

BIGLIETTI

Platea:

Intero € 27,00 + d.p.| Ridotto over 65 € 25,00 + d.p. |

Ridotto promo abbonati € 23,00 + d.p.

Palchi platea, I Galleria, Palchi galleria I ord:

Intero € 25,00 + d.p. | Ridotto over 65 € 23,00 + d.p. |

Ridotto promo abbonati € 21,00 +d.p. | Ridotto under 35 € 17,00 + d.p.

II Galleria, Palchi galleria II ord:

Intero € 22,00 + d.p. | Ridotto over 65 € 20,00 + d.p.|

Ridotto promo abbonati € 18,00 + d.p | Ridotto under 35 € 10,00 + d.p.