Banca delle Visite rinnova il protocollo con il Comune di Latina: “Finora donate 237 prestazioni”

LATINA – La Banca delle Visite rinnova il protocollo con il Comune di Latina e dona un nuovo “salvadanaio” ai cittadini che per ragioni economiche, non fanno prevenzione. La presentazione della nuova annualità del progetto curato dalla Fondazione Banca delle Visite si terrà giovedì prossimo 23 ottobre nella Sala De Pasquale del palazzo municipale (alle 17,30) con una tappa di “Latina X 1000”, il tour che girerà 16 città italiane con l’obiettivo di sensibilizzare persone e istituzioni a fare rete per tutelare il bene prezioso della salute. Si parlerà di mutualità, di welfare aziendale e di opportunità per gli under 35.

“Noi ci occupiamo di donare salute e quindi di aiutare le persone in difficoltà o quelle che hanno minore possibilità di accedere a cure e controlli – spiega a Gr Latina la presidente della Fondazione Banca delle Visite Michela Dominicis – Ad oggi la Fondazione ha donato 237 prestazioni sul territorio di Latina a persone che sono state segnalate per esempio dai Servizi Sociali o che sono entrate in contatto con noi attraverso associazioni del territorio. Il nostro obiettivo è stimolare la cultura della salute per far sì che le persone non rinuncino a curarsi. Per farlo, raccogliamo visite “sospese” sia da medici sia da persone che vogliono donarne una, o anche da aziende che vogliono fare iniziative di prevenzione, e le mettiamo a disposizione dei cittadini più bisognosi”.