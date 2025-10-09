Arriva il ministro Piantedosi a Latina, ha risposto all’invito della sindaca Celentano

A Latina arriva il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il capo del Viminale presenzierà in Prefettura alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che è stata convocata dalla Prefetta Vittoria Ciaramella. In questo modo, come già aveva fatto il governatore del Lazio Francesco Rocca, il ministro Piantedosi ha risposto all’appello della sindaca di Latina, Matilde Celentano, che chiedeva “supporto” da parte di Governo e Regione di fronte all’escalation criminale che ha terrorizzato il capoluogo pontino, con quattro attentati esplosivi nell’arco di appena dieci giorni. Per l’occasione a Latina sono previsti divieti in alcune strade del centro. L’apposita ordinanza è stata emessa nei giorni scorsi dal Comune e prevede il divieto di sosta, con rimozione forzata, a partire dalle 13 e fino a cessate esigenze in piazza della Libertà, nel tratto compreso tra via Costa e via Malta.