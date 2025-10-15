Boxe Latina, Aurora e Mattia Turrin ai Campionati italiani da campioni in carica, Guglielmo Morelli al debutto

LATINA – Ottobre e novembre mesi di Campionati Italiani. Tre atleti, in tre distinte categorie di età e peso, rappresenteranno la Boxe Latina alla competizione. Sono i fratelli Aurora Turrin, 52 kg Under 17, e Mattia Turrin (60 kg) entrambi campioni in carica e Guglielmo Morelli, Under 15 44 kg, alla sua prima fase nazionale. Intanto la Società sportiva in questi giorni, a Budva in Montenegro, fa il tifo anche per i maestri Rocco Prezioso e Mirco Turrin, impegnati negli Europei con i ragazzi azzurri dell’Under 15, capitanati dal Responsabile Tecnico Patrizio Oliva, fino al 26 ottobre sul ring si ripongono le speranze nelle nuove leve del pugilato tricolore.

Tornando a parlare espressamente di Campionati Italiani, la prima a rispondere presente è Aurora Turrin, 52 kg Under 17, che approda alla fase nazionale dal 16 al 19 ottobre a Chianciano Terme. Da sorteggio combatterà nei quarti contro la pugliese Letizia Stango. Aurora si presenta all’appuntamento con il titolo di campionessa in carica, conquistato nel 2024 in Under 15 e un bronzo agli Europei di Banja Luka.

Come tappa di avvicinamento ha affrontato l’11 ottobre, vincendo ai punti, la siciliana Claudia Ceraldi, nel corso della riunione organizzata dal Fight Club Frasca e Warrior Gym al Palazzetto dello Sport in viale Adriatico a Cisterna di Latina.

In ordine cronologico a salire sul ring sarà poi Guglielmo Morelli, Under 15 44 kg, alla sua prima fase nazionale, che si terrà a Roseto degli Abruzzi dal 13 al 16 novembre. Un appuntamento che Guglielmo si è conquistato superando Jacopo Farnese della Rignano Boxing, nella finale della fase regionale sul ring del Centro Sportivo The Champion, a Sermoneta Scalo.

Novembre si concluderà con la fase finale nazionale Under 19 dal 20 al 23 ad Olbia. Qui Mattia Turrin 60 kg, tenta di entrare nella storia conquistando il quinto titolo italiano consecutivo. Un primato che nella storia del pugilato della città di Latina, nessuno è riuscito mai a stabilire. Ci sono tutti i presupposti da parte del pugile pontino, che resta imbattuto in Italia.