L’Omniamotordigimax Sabaudia torna con un punto dalla sfida con il Poolstars Volley

La prima giornata del campionato di pallavolo femminile di serie C, girone B, ha visto l’Omniamotordigimax Sabaudia tornare con un solo punto dalla trasferta in casa dell’Asd Poolstars Volley. Fatale per le ragazze guidate da coach Daniela Casalvieri il tie-break perso per 15-12 che però permette comunque di ottenere il primo punto del nuovo torneo. La gara delle ragazze è stata timida in avvio ma con ottimi risvolti subito dopo, come afferma proprio coach Casalvieri. «Per prima cosa c’è da fare i complimenti alle avversarie, conoscevamo la loro forza e alcune giocatrici le abbiamo già affrontate ed eravamo a conoscenza della loro bravura – spiega il tecnico – Per questo il gruppo è entrato in campo con molto rispetto, tuttavia dovevamo sciogliere prima questa timidezza per far fronte meglio alla loro offensiva. Tutto questo ci sarà utile già dalla prossima, nel complesso sono felice per la prestazione ma so che possiamo dare ancora di più».

Prossima sfida sabato 18 ottobre al Pala Antonio Vitaletti di Sabaudia per la prima gara casalinga