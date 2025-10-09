Gaeta, autoerotismo a Monte Orlando, multa da 10mila euro

GAETA – Fa autoerotismo nei pressi delle terrazze panoramiche di Monte Orlando a Gaeta, alcuni cittadini chiamano il 112 e arriva la Polizia. E’ accaduto ieri mattina quando è stato segnalato l’ uomo appoggiato in piedi alla portiera aperta della propria autovettura che si stava manifestamente masturbando, con i pantaloni abbassati e i genitali esposti, incurante delle altre 0persone.

All’arrivo della Volante l’uomo si era già allontanato, ma grazie alle indicazioni fornite dai presenti è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Gaeta. Sono stati acquisiti ulteriori elementi probanti la responsabilità dell’uomo al quale, stante la vigente normativa, è stata contestata la sanzione pecuniaria da Euro 5.000 a 30.000, con la possibilità di essere ammesso al pagamento in misura ridotta pari a Euro 10.000 entro il termine di 60 giorni.