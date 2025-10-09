ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

terracina

Il trucco dei prefabbricati non funziona: sequestro della Polizia Locale a Borgo Hermada, denunciati i proprietari

Su un'area di oltre 5.000 mq tre prefabbricati collegati alle utenze in area sottoposta a Pai

TERRACINA –  La Polizia Locale di Terracina supportata dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Terracina ha proceduto al sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., di un’area di oltre 5.000 mq in località Borgo Hermada. In quest’area, come accertato dagli agenti del Comandante Mauro Renzi, i proprietari avevano realizzato e installato da diversi mesi 3 manufatti prefabbricati di circa 40 mq ciascuno collegati alle varie utenze in violazione della normativa vigente in materia, in area sottoposta a vincolo PAI.
I proprietari dell’area, residenti in provincia di Roma, sono stati denunciati all’ autorità giudiziaria con ipotesi di reato, tra le altre, di lottizzazione abusiva. Sono in corso ulteriori attività di indagine.
“L’acquisto di piccoli appezzamenti di terreno anche per il posizionamento di moduli prefabbricati a uso abitativo senza le opportune e richieste autorizzazioni  – spiegano dal Comune di Terracina – è un fenomeno che si sta sviluppando negli ultimi mesi soprattutto nelle aree in prossimità della costa creando carichi urbanistici a grosso impatto ambientale su aree di particolare pregio”.

