Il potere della parola, a Sezze l’incontro con Davide Avolio

Venerdì 10 ottobre presso l’Auditorium San Michele Arcangelo, a Sezze, si svolgerà un appuntamento dedicato alla poesia con un ospite speciale. Davide Avolio, giovane poeta e autore napoletano, alle 17:30 condividerà con il pubblico versi e riflessioni sul linguaggio come strumento di bellezza, denuncia e rivelazione. Sarà un momento di ascolto e di bellezza, in cui il paesaggio con i suoi Monti Lepini diventano il luogo d’incontro tra memoria, narrazione e arte.

L’evento sarà accompagnato da un sottofondo musicale al pianoforte a cura di Tommaso Rossi, che arricchirà l’atmosfera con note delicate e suggestive. Un’occasione unica per ascoltare poesia dal vivo, in un contesto dove il passato, il paesaggio e le stelle sembrano dialogare ancora. L’evento, promosso dalla Compagnia dei Lepini e dalla Provincia di Latina, con il patrocinio del Comune di Sezze, si inserisce in un calendario di appuntamenti culturali con l’obiettivo di riportare le persone a incontrarsi, ascoltarsi, raccontarsi.

Il consigliere comunale Daniele Piccinella ci racconta com’è nata l’iniziativa e a chi si rivolge:

Davide Avolio è un giovane poeta e autore napoletano, voce emergente della nuova generazione letteraria italiana. La sua scrittura nasce dall’urgenza di raccontare l’umano, intrecciando poesia, vita quotidiana e radici partenopee. Le sue parole, essenziali e intense, affondano nella realtà per restituirne la bellezza nascosta, la fragilità e la resistenza. Attraverso i suoi versi, Davide esplora i temi dell’identità, dell’amore, del margine e del desiderio di riscatto, con uno sguardo sempre autentico e profondamente empatico. La sua presenza scenica, sia nelle letture che nei laboratori, restituisce al pubblico una poesia viva, diretta, capace di toccare e unire.