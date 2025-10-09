Arte in Abbazia, mostra di beneficenza per il restauro dell’antico organo di Valvisciolo

Dal 12 al 25 ottobre 2025, l’Abbazia di Valvisciolo ospita la mostra collettiva “Arte in Abbazia”, un’iniziativa di beneficenza interamente dedicata al restauro dell’antico organo del complesso monastico, simbolo della sua storia e spiritualità. La rassegna, patrocinata dal Comune di Sermoneta e curata da Chiara De Gol in collaborazione con Fiammetta Manciocchi per l’organizzazione e Alessia Baldanper il reportage fotografico, riunisce numerosi artisti contemporanei del territorio.

Il percorso espositivo propone opere su tecniche e supporti differenti – pittura, scultura, ceramica, incisione, tessile e fotografia – spaziando tra paesaggio, astrazione, immagini sacre e nature morte. All’ingresso accoglie il pubblico una suggestiva installazione fotografica dedicata al dialogo tra arte e spiritualità.

L’inaugurazione si terrà domenica 12 ottobre alle ore 16:00, con un intervento musicale della Corale dell’Abbazia di Valvisciolo, diretta dal Maestro Rosario Carrichiello, e un aperitivo di benvenuto offerto dalla stessa Corale, che ha contribuito con generosità all’iniziativa.

Durante l’intero periodo sarà possibile sostenere il restauro dell’organo tramite donazioni libere, partecipando a un progetto che unisce arte, comunità e solidarietà.