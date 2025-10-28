In casa armi e munizioni, la Polizia denuncia un uomo di Aprilia

APRILIA – Una perquisizione eseguita presso l’abitazione di un sospetto dalla Squadra Anticrimine e dalla Squadra Volante del Commissariato di polizia di Aprilia, nell’ambito delle attività investigative e di controllo del territorio ha portato alla scoperta di diverse cartucce di vario calibro, una pistola ad aria compressa priva del prescritto tappo rosso, un bastone in legno, un coltello di grosse dimensioni e un contenitore in vetro con numerosi bossoli esplosi.

Nel corso delle operazioni, sono state inoltre rinvenute alcune boccette di metadone e del materiale di possibile interesse archeologico che sarà oggetto di approfondite verifiche, motivo per il quale è stata sottoposta a sequestro anche la cantina di pertinenza dell’immobile. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per eseguire gli accertamenti necessari a risalire alla provenienza e all’uso che fino ad oggi ne è stato fatto.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per i reati connessi alla detenzione di armi e munizioni non regolarmente denunciate.