Incidente aereo a Sabaudia, le vittime sono il comandante Simone Mettini e l’ allievo pilota Lorenzo Nucheli

LATINA – Il colonnello Simone Mettini comandante del 70° Stormo di Latina e un giovane allievo pilota, Lorenzo Nucheli, sono le due vittime dell’incidente aereo avvenuto stamattina nella foresta del Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia. I due erano impegnati in un volo di addestramento su un T-260B biposto che è improvvisamente precipitato per ragioni in corso di accertamento. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto si è compresa immediatamente la gravità dell’incidente e per i due non c’era già più nulla da fare.

Il colonnello Mettini, esperto e appassionato del suo lavoro, aveva 48 anni e risiedeva ad Aprilia. Si era insediato alla guida della prestigiosa Scuola di Volo a luglio dello scorso anno subentrando al Colonnello Giuseppe Bellomo.

L’ultimo video girato solo due giorni fa proprio per raccontare la Scuola di Volo.

Dopo il grave incidente è stato annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi a Milano.

Tante le note di cordoglio. E’ arrivato su X il messaggio della premier Giorgia Meloni: «Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica militare nei pressi del Parco nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica militare e a tutta la Difesa».

Tra i primi a raggiungere il luogo della tragedia il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca che ha espresso tutto il suo cordoglio.

“A nome mio personale e, interpretando il sentimento comune, dell’intera Amministrazione comunale e della comunità di Latina, esprimo il più profondo e commosso cordoglio per la tragica perdita del colonnello Simone Mettini e di un giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli dell’Aeronautica Militare, precipitati questa mattina a Sabaudia con il loro velivolo T-260B da addestramento, all’interno del Parco nazionale del Circeo. La nostra comunità è profondamente scossa da questa terribile notizia che ci tocca da vicino, data la storica presenza del 70° Stormo sul nostro territorio e il forte legame che unisce Latina all’Aeronautica Militare. Conservo un prezioso ricordo del colonnello Mettini che a luglio del 2024 aveva assunto il comando del 70° Stormo, punto di riferimento dell’addestramento al volo non solo in campo nazionale ma anche internazionale. Un uomo delle istituzioni con uno spiccato senso dello Stato che ci mancherà profondamente. In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto e rispetto ai familiari delle vittime, a cui va la nostra incondizionata vicinanza, e a tutta l’Aeronautica Militare. La professionalità, l’impegno e il sacrificio di questi uomini, che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere, in una missione di addestramento essenziale per la sicurezza del Paese, non saranno dimenticati”, è il post della sindaca di Latina Matilde Celentano.

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per il tragico incidente che ha coinvolto questa mattina un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, costato la vita a due militari. In un territorio che mi è particolarmente caro, si consuma oggi una tragedia che ci lascia attoniti e addolorati. La mia vicinanza va alle famiglie delle vittime, che stanno vivendo un dolore incolmabile, e a tutta la grande famiglia dell’Aeronautica Militare e della Difesa, che ogni giorno con dedizione e spirito di servizio garantiscono la sicurezza della nostra Nazione. Siamo di fronte a un lutto che colpisce l’intera comunità nazionale”, scrive in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio

“Esprimo profondo cordoglio per il decesso di due militari a bordo del velivolo del 70esimo Stormo di Latina a seguito dell’incidente aereo avvenuto questa mattina nei pressi del Parco del Circeo a Sabaudia. Intendo porgere le mie condoglianze ai familiari delle vittime, così come esprimo la mia personale vicinanza anche al Generale Conserva e a tutta l’Arma azzurra. Si tratta di una tragedia che tocca l’intera comunità pontina. Rivolgo infine un pensiero a tutti gli uomini del Corpo dell’Aeronautica, da sempre esempio di abnegazione e di grande senso del dovere”, dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.

“Esprimo il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie dei due militari italiani tragicamente scomparsi questa mattina a seguito della caduta di un velivolo p del 70° Stormo di Latina, impegnato in una missione addestrativa nei cieli di Sabaudia. Una perdita dolorosa per l’Aeronautica Militare e per l’intera comunità locale e nazionale, per i due militari impegnati con dedizione e coraggio al servizio della sicurezza della nazione “, dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, Copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.