Provincia di Latina: sostegno a 34 associazioni per valorizzare la Via Appia UNESCO

La Via Appia Regina Viarum, recentemente riconosciuta Patrimonio Mondiale UNESCO, entra in una nuova fase di valorizzazione culturale, turistica e ambientale. La Provincia di Latina ha infatti ufficializzato il finanziamento di 34 associazioni selezionate attraverso l’Avviso Pubblico “Via Appia. Regina Viarum – Associazioni Amiche dell’Appia”, con un investimento complessivo di circa 40 mila euro.

L’iniziativa mira a trasformare il tratto provinciale della storica strada consolare in un laboratorio diffuso di cultura, partecipazione e sostenibilità, dando vita a progettualità legate a storia, ambiente e identità locale.

“Questa misura rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il rapporto tra l’Ente e il mondo associativo – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli –. Investire nelle energie locali significa dare valore al riconoscimento UNESCO e fare della Via Appia la spina dorsale di crescita e visibilità per tutto il nostro territorio”.

Con l’approvazione del provvedimento istituzionale, le associazioni potranno ora avviare le attività progettuali lungo il percorso, con il sostegno e la collaborazione della Provincia di Latina.