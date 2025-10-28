Latina, picchiato un ragazzo di 17 anni alle autolinee

Nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre, alla stazione delle autolinee di Latina in via Romagnoli, un ragazzo di 17 anni di origine indiana è stato aggredito da un gruppo di coetanei. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima e da alcuni testimoni, i giovani lo avrebbero prima accerchiato con una scusa, poi colpito con uno spray urticante e infine preso a calci e pugni mentre cercava di difendersi.

L’aggressione è avvenuta davanti a numerosi pendolari e studenti in attesa dell’autobus. Alcuni avrebbero riferito di aver visto anche dei bastoni nelle mani degli aggressori. Quando le pattuglie della Squadra Volante della Questura di Latina sono arrivate sul posto, il gruppo si era già dileguato. Gli agenti hanno subito avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze e cercando riscontri per identificare i responsabili.

Solo pochi giorni fa, il 23 ottobre, nello stesso luogo si era verificato un episodio simile: un sedicenne era stato avvicinato e colpito da un gruppo di ragazzi, anche in quel caso con l’uso di spray urticante. Due aggressioni nel giro di pochi giorni che riaccendono i riflettori sulla sicurezza nella zona della stazione e sulla necessità di contrastare episodi di violenza tra minorenni.

Le indagini proseguono per chiarire se i due fatti possano essere collegati e per identificare tutti i giovani coinvolti.