ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

operazione dei carabinieri

Latina, agevolazione dell’immigrazione clandestina: perquisizione all’Agenzia delle Entrate

Nel mirino un incaricato di pubblico servizio e alcuni dipendenti di tre Caf

LATINA – Questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione, emesso dalla locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine volta a contrastare corruzione e agevolazione all’immigrazione clandestina, nei confronti di un incaricato di pubblico servizio presso l’agenzia dell’entrate e di alcuni dipendenti e gestori di 3 diversi CAF della provincia di Latina.

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto