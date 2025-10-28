Latina, agevolazione dell’immigrazione clandestina: perquisizione all’Agenzia delle Entrate

LATINA – Questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione, emesso dalla locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine volta a contrastare corruzione e agevolazione all’immigrazione clandestina, nei confronti di un incaricato di pubblico servizio presso l’agenzia dell’entrate e di alcuni dipendenti e gestori di 3 diversi CAF della provincia di Latina.