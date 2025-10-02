ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Nuovo album tra le mani, Tiziano Ferro: “L’unico obbligo verso chi mi ascolta, la verità”

Il cantautore di Latina prepara l'uscita nel suo nono album in studio

LATINA – Quando mancano meno di tre settimane all’uscita di “Sono un grande”, suo nono album in studio, il cantautore di Latina Tiziano Ferro, torna sui social con una serie di scatti che lo ritraggono mentre autografa la copertina del disco, accompagnati da alcune riflessioni personali. “Non avrei mai pensato che l’album avrebbe avuto questo titolo, eppure oggi ci credo fermamente – SONO UN GRANDE è quello che ho voluto dire a me stesso, sperando diventasse un incoraggiamento rivolto a tutti, un invito ad accorgersi di quello che abbiamo superato per essere qui”, scrive in un post diffuso oggi.

Il disco uscirà il 24 ottobre 2025  con Sugar Music. “Ho pensato molto a quanto volessi veramente pubblicare questo disco. L’unico obbligo che ho sempre sentito nei confronti di chi mi ascolta è la verità, per quanto brutale possa essere”.

Il brano che ha fatto da apripista all’album è stato Cuore Rotto che sta andando molto bene in classifica: è risultato il più trasmesso in radio della settimana in Italia confermandosi al primo posto nelle classifiche Airplay Radio di EarOne e raggiungendo la #15 nella Top100 FIMI singoli al debutto.

