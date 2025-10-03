“100 ospedali per Gaza”: molto partecipato il flash mob davanti il Goretti

In ricordo degli operatori sanitari rimasti uccisi in Palestina vittime degli attacchi di Israele, in tutta Italia più di 220 ospedali hanno aderito all’iniziativa “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, organizzata dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. Tra le strutture coinvolte, anche il Santa Maria Goretti di Latina, con alcuni professionisti del settore che hanno reso possibile la partecipazione all’iniziativa anche da parte della cittadinanza di Latina. Per questo, giovedì 2 ottobre, alle ore 21:00, un gran numero di persone si è radunato nei pressi del parcheggio adiacente al Parco San Marco, proprio vicino all’ospedale. Da lì, poi, sono stati letti dai presenti i nomi di alcuni degli infermieri, medici, tecnici e ausiliari sanitari morti sotto le bombe israeliane.

Un momento di cordoglio, che è avvenuto a staffetta con le strutture delle altre regioni. Mentre venivano letti i nomi di chi ha perso la vita per la propria professione, i numerosi presenti si sono impegnati nell’illuminare il parcheggio con torce e lumini, creando un’immagine suggestiva che ha commosso in molti. C’è stato anche spazio per degli interventi, tra questi il Presidente dell’Ordine dei medici di Latina, il dottore Giovanni Cirilli, seguito poi da Damiano Coletta, cardiologo ed ex-sindaco della città. Infine, altri cittadini hanno preso la parola, condividendo ognuno a suo modo messaggi di speranza e di solidarietà nei confronti del popolo palestinese.

Si è così trattato di un presidio molto sentito da parte della cittadinanza, che ha fatto da preludio alla manifestazione che si sta tenendo in questo momento in piazza del Popolo per lo sciopero generale indetto nella giornata di ieri, dopo l’arresto da parte di Israele degli attivisti della Global Sumud Flotilla.