Plus Sabaudia, è tempo di debutto: domenica arriva Terni al PalaVitaletti

SABAUDIA – È tempo di pallavolo ufficiale. Domenica alle ore 18:00 il Plus Volleyball Sabaudia debutta nel campionato di Serie A3 Credem Banca con la sfida casalinga contro il Terni, in programma al PalaVitaletti di via Conte Verde a Sabaudia. Dopo lunghe settimane di lavoro intenso e diversi allenamenti congiunti, la formazione guidata da coach Stefano Beltrame è pronta a iniziare la nuova stagione davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di partire con il piede giusto.

«Arriviamo a questo debutto con la voglia di dimostrare quanto stiamo lavorando e l’obiettivo è quello di iniziare bene, facendo valere il gioco che abbiamo costruito in queste settimane – spiega Samuel Onwuelo – Il gruppo è affiatato, i meccanismi li stiamo affinando e ciascuno di noi ha voglia di dare il massimo. Giocare davanti al nostro pubblico sarà una spinta in più: ci teniamo a partire con una vittoria e a far vedere che il lavoro di questo periodo sta portando i suoi frutti»

L’appuntamento è fissato per domenica 26 ottobre alle ore 18:00 al PalaVitaletti di Sabaudia (via Conte Verde): il debutto casalingo del Plus Volleyball Sabaudia darà ufficialmente il via a una nuova stagione di Serie A3, ricca di entusiasmo, energia e voglia di stupire.