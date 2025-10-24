Il Rotary Club Latina ricevuto dal Prefetto Ciaramella

LATINA – Il Presidente del Rotary Club di Latina Francesco Simeone, accompagnato dal Vice Presidente Giuseppe Bonifazi e dal Segretario del Club Cristiana Tagliaferri, è stato ricevuto dal Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, per illustrare le attività e i programmi di servizio che il Rotary Club di Latina sta portando avanti sul territorio.

Durante l’incontro sono state presentate le principali iniziative rotariane in corso, evidenziando l’impegno del Club nel promuovere valori di solidarietà, sviluppo culturale e sostegno alle fasce più fragili della comunità, in particolare le attività legate all’azione di sensibilizzazione contro il grave fenomeno del bullismo all’interno delle scuole.

Sono stati inoltre illustrati i progetti e le attività future in ambito sociale, educativo e sanitario, in linea con la missione del Rotary International a favore della Comunità locale.

Il Prefetto ha espresso interesse e apprezzamento per le attività svolte, l’impegno e la continuità dell’azione rotariana a beneficio del territorio pontino, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le realtà associative come il Rotary Club di Latina.