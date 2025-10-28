ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

L'Incontro

San Felice, Pesca locale e tradizioni: convegno per gli studenti

Previste degustazioni gratuite nei ristoranti del porto

SAN FELICE CIRCEO – Una giornata dedicata al mare, alla piccola pesca artigianale e ai sapori del territorio. È “Sapore di Mare. Eccellenze ittiche tra costa e lagune del Golfo di Circe”, il progetto nato per far conoscere il valore del pescato locale e sostenuto dal PN FEAMPA 2021-2027 con il contributo della Regione Lazio, in collaborazione con il GAL Pesca Lazio e con i Comuni di Fondi, San Felice Circeo, Monte San Biagio e Anzio. Alle 10.30 di giovedì 30 ottobre, all’Hotel Maga Circe, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado prenderanno parte a un incontro formativo dedicato al mare e alle risorse ittiche del territorio. Interverranno le associazioni Over Fishing Circeo e Circeo Fishing Club, con testimonianze sul ruolo della pesca sostenibile e sull’importanza di tutelare gli ecosistemi marini e lagunari. Al termine dell’incontro, saranno offerte delle degustazioni di prodotti ittici del territorio.

Per l’intera giornata di giovedì 30, poi, nei ristoranti aderenti del porto di San Felice CirceoAnnarellaAmmare, Locanda degli Artisti, Mariolino, Spuma, Grottino al Porto, La Scogliera – sarà possibile degustare un piatto gratuito realizzato con i prodotti ittici locali oggetto di valorizzazione nell’ambito del progetto. Una proposta che unisce educazione alimentare, promozione della filiera corta e sostegno ai pescatori del Golfo di Circe.

Questa iniziativa mette insieme educazione, cultura e gastronomia, coinvolgendo i giovani e il mondo della ristorazione in un percorso di tutela del mare.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto