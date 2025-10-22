Stop al bullismo: a Sezze scuola e sport insieme per la prevenzione

Lunedì 27 ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium San Michele Arcangelo di Sezze, si terrà il convegno “Stop al Bullismo: Scuola e Sport in prima linea”, promosso dal Comune di Sezze e dal Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, su iniziativa dei consiglieri comunali Orlando Santoro e Kevin Cervoni.

Un appuntamento che pone al centro la necessità di fare rete per contrastare un fenomeno sempre più diffuso, che colpisce in particolare i più giovani, spesso anche attraverso i social network. L’obiettivo è quello di creare consapevolezza e favorire un dialogo tra istituzioni, scuola, famiglie e sport, strumenti fondamentali per la prevenzione e l’educazione al rispetto reciproco.

Il convegno arriva in un momento particolarmente delicato per l’intera provincia pontina, scossa dal suicidio del giovane Paolo Mendico, studente del “Pacinotti” di Formia. Un fatto che ha riacceso i riflettori sulla necessità di intervenire con decisione contro ogni forma di violenza, fisica o psicologica.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Lidano Lucidi e dell’onorevole Giovanna Miele, membro della commissione Cultura e Istruzione alla Camera, interverranno Monica Sansoni, garante dell’infanzia e dell’adolescenza, Sara Di Matteo, mediatrice familiare, Marco Scicchitano, dirigente scolastico, Annarose Gschwandler e Kevin Cervoni, maestri della scuola Bonsai Karate di Sezze, e Claudia Ceccano, referente bullismo dell’IIS Vittorio Veneto-Salvemini di Latina.

A moderare l’incontro sarà Pina Cochi, insegnante e consigliere comunale di Latina. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un importante momento di confronto per promuovere una cultura della prevenzione, del rispetto e dell’ascolto.