Tutto pronto per la quarta edizione della “Corri a Terracina”

Conto alla rovescia per la nuova edizione della “Corri a Terracina”, la manifestazione podistica organizzata dalla Podistica Terracina nell’ambito del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”, in programma domenica 26 ottobre.

La gara, patrocinata dal Comune di Terracina, si correrà sulla distanza di 9,3 chilometri e presenterà alcune novità sul percorso. La partenza è fissata alle 9.30 da Porta Napoletana, con un itinerario che toccherà via Marconi, via Stella Polare, la zona del porto, il lungomare e la pista ciclabile.

Quest’anno è stato eliminato il tratto di scalini in località Don Orione: gli atleti punteranno direttamente verso il Municipio, affrontando una discesa prima del traguardo. Previsti punti di ristoro al quinto chilometro e all’arrivo.

L’organizzazione, guidata da Domenico Giorgi, ha pensato anche a una festa finale con pasta party, dolci e prelibatezze per tutti i partecipanti.

Per quanto riguarda le premiazioni, sono in palio numerosi articoli sportivi e prodotti locali per i primi classificati, oltre a rimborsi e gustosi premi – tra cui i tradizionali prosciutti – per le società meglio piazzate.

Nella scorsa edizione si erano imposti Gabriele Carraroli (33’03’’) e Giovanna Ungania (40’12’’). Anche quest’anno sono attesi nomi di spicco del podismo provinciale e regionale, come Mauro Anzalone della Latina Scalo Running, reduce da un importante successo di categoria al Trail del Chianti, evento internazionale dell’Uisp.