Tentate estorsioni, lesioni, atti persecutori al noleggiatore di auto di Latina: arrestato un 35enne

LATINA – Tentate estorsioni aggravate e atti persecutori con queste accuse è stato arrestato questa mattina all’alba dalla polizia, a Latina, Aurelio Silvestrini 35 anni. I fatti di cui l’uomo è accusato sarebbero stati commessi nel periodo tra luglio e settembre 2025, in concorso con altre persone, tra cui Mattia Spinelli, ventenne arrestato alcune settimane fa per gli stessi reati. Per entrambi la custodia cautelare disposta è il carcere.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due avrebbero fatto parte di un gruppo che con violenza e minaccia ha più volte tentato di ottenere somme di denaro, si parla di decine di migliaia di euro e altre utilità, da un noleggiatore di auto del capoluogo. Violenze e minacce sarebbero state dirette con lo stesso scopo anche contro alcuni familiari della vittima.

Come già avvenuto nei confronti del precedente arrestato, il G.I.P. del Tribunale di Latina, dr.ssa Laura Morselli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dr.ssa Martina Taglione, che ha diretto le indagini condotte dalla Squadra Mobile, ha ritenuto condivisibile la contestazione, avanzata dalla Procura di Latina, anche del delitto di atti persecutori, perché, a causa delle condotte violente e minacciose, nella persona offesa sarebbe stato ingenerato un perdurante stato di ansia e frustrazione tale da indurla a temere per l’incolumità propria e dei suoi familiari.

L’ arrestato era già noto agli investigatori della Squadra Mobile e nelle scorse settimane era anche stato denunciato dai poliziotti delle Volanti per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di un controllo effettuato nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Latina per implementare il monitoraggio delle zone ultimamente interessate da fatti criminosi che hanno destato particolare allarme sociale.