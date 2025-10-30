Avvocata aggredita a Priverno durante uno sgombero, l’Ordine esprime forte preoccupazione

LATINA – Dopo l’aggressione subita dall’avvocata Alba Marteddu, avvenuta a Priverno il 25 ottobre durante l’esecuzione di un decreto di sgombero di una villetta, “il Consiglio dell’Ordine degli avvocati condanna con fermezza il comportamento posto in essere dalle controparti processuali ed esprime a nome di tutto il foro puntino la massima solidarietà alla collega che ha subito le condotte intimidatorie durante l’esercizio delle sue funzioni”.

Secondo quanto si apprende l’avvocata si era recata sul posto durante l’ultima fase dello sgombero che doveva avvenire in più giorni, dopo aver saputo che gli inquilini stavano portando via il portone blindato e persino gli impianti dai muri, ma al suo arrivo, dopo aver invitato gli inquilini a desistere, è stata bersaglio di gravi minacce e ha chiamato i carabinieri.

“L’episodio fa seguito ad altre gravi azioni di minaccia rivolte ad avvocati e magistrati del circondario pontino – sottolinea il presidente dell’Ordine Giovanni Lauretti – e impone a tutti di innalzare il livello di attenzione per cercare di prevenire e reprimere qualsiasi atto teso a condizionare chi opera quotidianamente nel rispetto della legalità”.

L’Ordine chiede che “vengano prontamente individuati e perseguiti tutti gli autori del deprecabile gesto”.