A Latina va in scena D’Annunzio Jazz tratto da “La Figlia di Iorio” di Gabriele D’Annunzio

LATINA – Nuova data della stagione di prosa del Teatro D’Annunzio domenica 9 Novembre alle ore 18. In scena “D’Annunzio Jazz” lo spettacolo tratto da La figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio realizzato dall’Associazione Culturale Multimedia Artisti Associati, dall’ Associazione Culturale Compagnia il Gruppo dell’Arte, e dallo sponsor FC INDUSTRIE Femiano & Rossetto che ha sostenuto il progetto artistico.

La Figlia di Iorio, rivisitata dal regista Danilo Proia che sarà anche sul palco, è una tragedia pastorale dannunziana ambientata in Abruzzo, del 1903. Nel giorno di San Giovanni, la famiglia di Lazaro di Roio sta preparando le nozze del figlio Aligi, pastore. In uno spazio post-moderno al termine di una festa pre-matrimoniale lo sposo rimane solo in una notte di luna piena. Frastornato dall’improvviso mutamento di atmosfera i versi dannunziani lo proiettano in una dimensione di sogno. Intorno a lui frammenti di musica, voci, presenze lo rendono protagonista e non più spettatore. Musica e versi lo travolgono vorticosamente, realizzando una mirabile consonanza tra realtà e immaginazione. Ed è qui che irrompono con forza il testo ‘’La Figlia di Iorio’’ e la sapiente e pura forma creativa della musica jazz. In una sorta di iniziazione di sapore misterico l’uomo vivrà un intenso viaggio di conoscenza. Al primo sorgere del sole si troverà di nuovo solo. Rotti gli schemi, può finalmente diventare il poeta della sua stessa vita celebrando così un nuovo battesimo.

Sul palco del D’Annunzio saliranno Danilo Proia nel ruolo di Aligi, Elisabetta Femiano che interpreta Mila, Emanuele Vezzoli nel ruolo di Lazaro di Roio, accompagnati dalla la chitarra di Simone Salvatori, il sax di Laura Venditti e la voce di Maria Chiara Sorbo nel ruolo di Vienda.