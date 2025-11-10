Archeoclub Cisterna: al via il ciclo di conferenze su “Italia patrimonio dell’Umanità”

Prende il via domani, martedì 11 novembre alle ore 16:30, nella Sala Polifunzionale della Biblioteca comunale di Cisterna di Latina, il ciclo di conferenze “Italia patrimonio dell’Umanità”, promosso dall’Archeoclub di Cisterna con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina. Un viaggio attraverso i luoghi simbolo della nostra storia, dell’arte e della civiltà, che si snoderà lungo sette appuntamenti dedicati ai siti italiani riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. A condurre il pubblico in questo percorso sarà l’archeologa Carla Vaudo, che guiderà la scoperta di città antiche, monumenti straordinari e culture che hanno contribuito a costruire l’identità dell’Italia.

Calendario degli incontri:

11 novembre 2025 – Aquileia: il linguaggio dei mosaici

13 gennaio 2026 – Cividale: lo splendore dei Longobardi

10 febbraio 2026 – Spoleto: dalla città romana alla Rocca medievale

10 marzo 2026 – Siena: il Duomo delle meraviglie

14 aprile 2026 – Benevento: crocevia dell’Appia

12 maggio 2026 – Paestum: Megale Hellas

9 giugno 2026 – Barumini: reggia nuragica

Ogni incontro offrirà un’occasione per riscoprire il valore universale del patrimonio italiano, attraverso immagini, racconti e approfondimenti che metteranno in luce la ricchezza e la varietà culturale del nostro territorio. L’ingresso è libero.