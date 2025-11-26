Allagamenti e danni alle auto tra acqua e buche

LATINA – Attesta un’altra giornata di maltempo oggi sulla provincia di latina, atteso ancora forte vento e piogge, la giornata di ieri in particolare la mattinata a latina è stata difficile per gli automobilisti in città a causa degli allagamenti in più, alcuni già abbondantemente noi, e per molte auto danneggiate a causa delle buche alcune coperte totalmente dall’acqua.

Un’ascoltatrice ci scrive… “ho lasciato la macchina dopo aver bucato in via del piccare dopo aver preso una buca, ho dovuto disdire tutti gli appuntamenti della mattinata in attesa che il gommista si predesse l’auto”