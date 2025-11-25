A san felice, il maltempo fa spiaggiare una barca a vela francese dirett

SAN FELICE CIRCEO – Una barca a vela battente bandiera francese in prossimità del porto di San Felice Circeo, partita dal porto di Nettuno e diretta in Sicilia, presumibilmente a causa condizioni del mare e del forte vento, ha impattato la barra sabbiosa e a seguito dell’urto sono stati causati danni al timone e non essendo più in grado di governare, veniva spinta dai forti venti, di intensità di circa 25/30 nodi provenienti da sud-ovest, che lo hanno condotto a spiaggiarsi sull’arenile. E’ intervenuta via mare la motovedetta dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina che ha assistito l’unico occupante, di nazionalità francese, per fargli guadagnare terra assistito dagli ormeggiatori portuali della Cooperativa Circeo Primo, che hanno provveduto a coadiuvare lo sbarco in sicurezza. L’uomo si trovava in buone condizioni di salute e non ha riportato conseguenze. la Guardia Costiera raccomanda di accertarsi sempre, prima di intraprendere la navigazione, dello stato di efficienza del mezzo nautico e delle condizioni metereologiche in atto e previste lungo la rotta di navigazione.