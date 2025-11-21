Cammini Divini fa tappa all’Abbazia di Valvisciolo: turismo lento, spiritualità e identità del Lazio

SERMONETA – La seconda tappa di Cammini Divini, il progetto promosso dalla Regione Lazio – Assessorato al Turismo, approda in uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Latina: l’Abbazia di Valvisciolo, a Sermoneta. A parlarne è l’Assessore regionale al Turismo Elena Palazzo, che sottolinea quanto questa iniziativa stia diventando un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio.

Un luogo simbolo tra storia e spiritualità

“Siamo particolarmente felici che la seconda tappa si svolga proprio all’Abbazia di Valvisciolo,” afferma l’Assessore Palazzo.

Uno spazio carico di storia, spiritualità e fascino architettonico, definito dalla stessa come “uno scrigno prezioso e una delle perle della provincia di Latina”. Una cornice ideale per accendere i riflettori su un Lazio spesso poco conosciuto fuori dai percorsi più turistici.

Come nasce il progetto Cammini Divini

Cammini Divini è un format fortemente voluto dall’Assessorato, nato per far scoprire i luoghi più belli e autentici della regione, con un focus sul legame tra:

•spiritualità,

•paesaggio,

•tradizioni locali,

•eccellenze enogastronomiche.

Il successo della prima tappa a Montecassino, ricorda l’Assessore, ha confermato che la direzione scelta è quella giusta: “La risposta in termini di partecipazione e apprezzamento ci dimostra che abbiamo avuto ragione”.

Turismo lento ed esperienziale: la strategia del Lazio

Il progetto rientra pienamente nella visione delineata nel nuovo Piano Triennale del Turismo, che punta su:

•turismo lento,

•turismo esperienziale,

•enogastronomia,

•destagionalizzazione dei flussi,

•valorizzazione dei borghi.

L’obiettivo è chiaro: portare visitatori in zone spesso meno battute, ricchissime però di identità, tradizione e paesaggi unici, sostenendo allo stesso tempo le comunità locali.

Un territorio da vivere tutto l’anno

Il Lazio, ricorda l’Assessore Palazzo, è una regione che può essere vissuta tutto l’anno, grazie a un mix unico di clima, storia, mare, natura e arte.

“Il nostro è un territorio straordinario e accogliente. Eventi come Cammini Divini mostrano quanto il Lazio, oltre Roma, possa offrire esperienze autentiche e di grande qualità”, conclude.

Una regione che investe sul proprio patrimonio

Cammini Divini rappresenta quindi non solo un evento, ma una strategia culturale e turistica: creare opportunità, raccontare le eccellenze del territorio e generare ricadute positive sull’economia locale. Un impegno che la Regione Lazio conferma di voler portare avanti con decisione.