Latina, al via l’Italian Circus Talent Festival: spettacolo con i giovani circensi



















LATINA – Prende il via stasera nel tendone di Via Rossetti a Latina la 4ᵃ edizione dell’Italian Circus Talent Festival, l’evento competitivo riservato agli astri nascenti del Circo. Giovani e giovanissimi talenti italiani – la mascotte, una verticalista, ha nove anni ed è stata addestrata dalla mamma – daranno spettacolo durante la manifestazione. Una produzione New Cover realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, le collaborazioni dell’International Circus Festival of Italy e del Comune di Latina che avrà anche un accompagnamento musicale dal vivo.

«Questo Festival rappresenta per noi molto più di un appuntamento artistico, è un gesto d’amore verso il Circo e verso i giovani che scelgono di dedicargli la propria vita. Ogni edizione è un segnale di continuità, di impegno e di speranza – ha detto Fabio Montico, direttore artistico del progetto – Vogliamo che Latina resti un punto di riferimento per chi crede nel talento, nel lavoro e nella magia di questa straordinaria arte». Montico ha sottolineato il valore del circo come esempio di saperi che si tramandano tra generazioni e la vita dei giovani circensi .

L’evento, rappresenta un’occasione unica per i talenti emergenti del Circo di esibirsi davanti a una Giuria Tecnica Internazionale composta da figure di spicco dell’imprenditoria e dell’arte circense mondiale. La manifestazione si distingue nel panorama nazionale come unico evento competitivo riservato ai giovani artisti del circo tradizionale e contemporaneo. Tra acrobati, giocolieri, illusionisti, contorsionisti e clown, il pubblico potrà assistere a un caleidoscopio di numeri inediti e performance mozzafiato, testimonianza della straordinaria vitalità di un’arte che sa rinnovarsi restando fedele alla sua tradizione.

25 NUMERI IN GARA – Venticinque i numeri in gara selezionati fra le giovani promesse circensi. Dal 6 al 10 novembre nell’area di via Rossetti, resa ancor più prestigiosa dal nuovo e imponente Chapiteau che accoglierà i giovani artisti in gara. L’addestratore insegnante Alessio Fochesato porterà in scena i numero con le colombe di una giovane circense con Sindrome di Down.

«Porto i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale e la nostra gioia per la realizzazione di questa importante manifestazione. Il Festival del Circo rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare i giovani talenti e mantenere viva una grande tradizione artistica – ha affermato Gianluca di Cocco Assessore al Turismo del Comune di Latina – Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che contribuiscono con passione al successo dell’evento, ogni anno sempre più magico. Invito tutti a sostenerlo e partecipare, perché questo Festival è un orgoglio per la città e un’opportunità per il futuro».

La direzione di pista sarà affidata a Ruby Merzari, artista e ringmaster di comprovata esperienza, reduce dal successo alla guida della 26ª edizione dell’International Circus Festival of Italy. Accanto a lui, il veterano Fabrizio Montico, figura chiave nell’organizzazione tecnica e direttore di produzione della manifestazione. A presentare gli spettacoli sarà Davide Padovan, volto e voce notissima del panorama dell’intrattenimento italiano, capace di coniugare ironia, professionalità e ritmo scenico in ogni sua conduzione. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo l’Orchestra e il Corpo di Ballo del Circo Darix Martini, che accompagneranno le esibizioni con musica e coreografie dal vivo, in perfetta sintonia con lo spirito del circo classico, dove musica, danza e arte acrobatica si fondono per creare emozione e spettacolo autentico. Accanto alla Giuria Tecnica Internazionale di cui fanno parte Gaetano Montico e Marcello Marchetti, sarà presente anche una Giuria della Critica, composta da giornalisti della stampa locale e di settore, chiamata ad assegnare un riconoscimento speciale al numero che saprà distinguersi per originalità, innovazione e impatto emotivo sul pubblico.

Il debutto con i primi 12 numeri in gara giovedì 6 novembre alle 21.00.