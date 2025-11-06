ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

TEATRO D'ANNUNZIO

Crepet, scuola, ragazzi, genitori ed emozioni. Sold Out ieri per l’Incontro speciale

Tono provocatorio e pungente il suo, che però porta sempre a riflessioni profonde

 

LATINA –  Impossibile non uscire con tanti punti di domanda dall’incontro speciale con  Paolo Crepet di ieri al D’annunzio per una serata che da subito ha registrato il tutto esaurito. Lo psichiatra e sociologo è salito sul palco del Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” con il suo spettacolo “Il reato di pensare”, inserito nella stagione teatrale “Liberi di scegliere”, per la rassegna Incontri speciali promossa dal Comune di Latina – Assessorato alla Cultura,  organizzato da Erasmo Berti per Berti Live.

Un’ora e trenta di provocazioni, domande, riflessioni ed esempi  che partono dalla scuola per arrivare ai genitori ed il costante cambiamento

Crepet con il suo stile sempre provocatorio e pungente ha fatto riflettere spesso in maniera amara sul ruolo genitoriale, sugli errori che si commettono, con uno sguardo sempre un pò volto al passato da cui dovremo sempre cercare di prendere i riferimenti che possano aiutare a far maturare il nostro cervello.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Novembre 2025
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto