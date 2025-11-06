Crepet, scuola, ragazzi, genitori ed emozioni. Sold Out ieri per l’Incontro speciale

LATINA – Impossibile non uscire con tanti punti di domanda dall’incontro speciale con Paolo Crepet di ieri al D’annunzio per una serata che da subito ha registrato il tutto esaurito. Lo psichiatra e sociologo è salito sul palco del Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” con il suo spettacolo “Il reato di pensare”, inserito nella stagione teatrale “Liberi di scegliere”, per la rassegna Incontri speciali promossa dal Comune di Latina – Assessorato alla Cultura, organizzato da Erasmo Berti per Berti Live.

Un’ora e trenta di provocazioni, domande, riflessioni ed esempi che partono dalla scuola per arrivare ai genitori ed il costante cambiamento

Crepet con il suo stile sempre provocatorio e pungente ha fatto riflettere spesso in maniera amara sul ruolo genitoriale, sugli errori che si commettono, con uno sguardo sempre un pò volto al passato da cui dovremo sempre cercare di prendere i riferimenti che possano aiutare a far maturare il nostro cervello.